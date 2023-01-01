ليف بلغاري إلى فرنك سويسري

تحويل BGN إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bgn
61110 xpf

1.00000 BGN = 61.10990 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:9 UTC
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BGN إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.36811.434641.659670.957218.2191
1GBP1.1584811.2321102.3681.661921.92261.108921.1055
1USD0.94020.811622183.0841.348851.560430.8999517.1297
1INR0.01131630.00976870.01203610.01623480.01878130.01083180.206173

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / فرنك الـ CFP
1 BGN61.10990 XPF
5 BGN305.54950 XPF
10 BGN611.09900 XPF
20 BGN1222.19800 XPF
50 BGN3055.49500 XPF
100 BGN6110.99000 XPF
250 BGN15277.47500 XPF
500 BGN30554.95000 XPF
1000 BGN61109.90000 XPF
2000 BGN122219.80000 XPF
5000 BGN305549.50000 XPF
10000 BGN611099.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / لياف بلغاري
1 XPF0.01636 BGN
5 XPF0.08182 BGN
10 XPF0.16364 BGN
20 XPF0.32728 BGN
50 XPF0.81820 BGN
100 XPF1.63640 BGN
250 XPF4.09100 BGN
500 XPF8.18200 BGN
1000 XPF16.36400 BGN
2000 XPF32.72800 BGN
5000 XPF81.82000 BGN
10000 XPF163.64000 BGN