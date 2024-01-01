ليرة تركية إلى فرنك سويسري

تحويل TRY إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
3,124 xpf

TL1.000 TRY = ₣3.124 XPF

Mid-market exchange rate at 01:57
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TRY إلى XPF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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XPF

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9381.3453.67348.696
1 EUR1.11710.843311.85293.7891.5034.10454.41
1 GBP1.3251.1861369.821111.2231.7824.86764.524
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / فرنك الـ CFP
1 TRY٣٫١٢٤٤١ XPF
5 TRY١٥٫٦٢٢٠٥ XPF
10 TRY٣١٫٢٤٤١٠ XPF
20 TRY٦٢٫٤٨٨٢٠ XPF
50 TRY١٥٦٫٢٢٠٥٠ XPF
100 TRY٣١٢٫٤٤١٠٠ XPF
250 TRY٧٨١٫١٠٢٥٠ XPF
500 TRY١٬٥٦٢٫٢٠٥٠٠ XPF
1000 TRY٣٬١٢٤٫٤١٠٠٠ XPF
2000 TRY٦٬٢٤٨٫٨٢٠٠٠ XPF
5000 TRY١٥٬٦٢٢٫٠٥٠٠٠ XPF
10000 TRY٣١٬٢٤٤٫١٠٠٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ليرة تركية
1 XPF٠٫٣٢٠٠٦ TRY
5 XPF١٫٦٠٠٣٠ TRY
10 XPF٣٫٢٠٠٦١ TRY
20 XPF٦٫٤٠١٢٢ TRY
50 XPF١٦٫٠٠٣٠٥ TRY
100 XPF٣٢٫٠٠٦١٠ TRY
250 XPF٨٠٫٠١٥٢٥ TRY
500 XPF١٦٠٫٠٣٠٥٠ TRY
1000 XPF٣٢٠٫٠٦١٠٠ TRY
2000 XPF٦٤٠٫١٢٢٠٠ TRY
5000 XPF١٬٦٠٠٫٣٠٥٠٠ TRY
10000 XPF٣٬٢٠٠٫٦١٠٠٠ TRY