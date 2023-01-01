1 فرنك سويسري إلى ليرة تركية

تحويل XPF إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1 xpf
0.26 try

1.00000 XPF = 0.26012 TRY

Mid-market exchange rate at 04:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.083390.10621.484881.674340.962818.763
1 GBP1.1436411.23895103.0531.698231.914911.101121.4589
1 USD0.92310.807135183.17751.37071.54560.8887517.3202
1 INR0.0110980.009703770.012022510.01647920.01858190.0106850.208232

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ليرة تركية
1 XPF0.26012 TRY
5 XPF1.30061 TRY
10 XPF2.60122 TRY
20 XPF5.20244 TRY
50 XPF13.00610 TRY
100 XPF26.01220 TRY
250 XPF65.03050 TRY
500 XPF130.06100 TRY
1000 XPF260.12200 TRY
2000 XPF520.24400 TRY
5000 XPF1300.61000 TRY
10000 XPF2601.22000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / فرنك الـ CFP
1 TRY3.84434 XPF
5 TRY19.22170 XPF
10 TRY38.44340 XPF
20 TRY76.88680 XPF
50 TRY192.21700 XPF
100 TRY384.43400 XPF
250 TRY961.08500 XPF
500 TRY1922.17000 XPF
1000 TRY3844.34000 XPF
2000 TRY7688.68000 XPF
5000 TRY19221.70000 XPF
10000 TRY38443.40000 XPF