ين ياباني إلى فرنك سويسري

تحويل JPY إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٧٬٥٩٦ xpf

1.00000 JPY = 0.75965 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:38 UTC
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JPY إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066188.62971.437211.661240.963618.3214
1GBP1.1536711.2299102.2471.658031.916481.1116821.1363
1USD0.9380.813074183.13451.34811.558240.9038517.1854
1INR0.01128290.009780230.012028710.01621590.01874360.01087210.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / فرنك الـ CFP
100 JPY75.96490 XPF
1000 JPY759.64900 XPF
1500 JPY1139.47350 XPF
2000 JPY1519.29800 XPF
3000 JPY2278.94700 XPF
5000 JPY3798.24500 XPF
5400 JPY4102.10460 XPF
10000 JPY7596.49000 XPF
15000 JPY11394.73500 XPF
20000 JPY15192.98000 XPF
25000 JPY18991.22500 XPF
30000 JPY22789.47000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ين ياباني
1 XPF1.31640 JPY
5 XPF6.58200 JPY
10 XPF13.16400 JPY
20 XPF26.32800 JPY
50 XPF65.82000 JPY
100 XPF131.64000 JPY
250 XPF329.10000 JPY
500 XPF658.20000 JPY
1000 XPF1316.40000 JPY
2000 XPF2632.80000 JPY
5000 XPF6582.00000 JPY
10000 XPF13164.00000 JPY