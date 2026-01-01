5,400 ين ياباني إلى فرنك سويسري
حوّل JPY إلى XPF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من JPY إلى XPF،
يستخدم مخططنا التفاعلي من JPY إلى XPF متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من JPY إلى XPF اليوم
|JPY
|XPF
|100 JPY
|64 XPF
|1000 JPY
|644 XPF
|1500 JPY
|966 XPF
|2000 JPY
|1,288 XPF
|3000 JPY
|1,932 XPF
|5000 JPY
|3,220 XPF
|5400 JPY
|3,477 XPF
|10000 JPY
|6,439 XPF
|15000 JPY
|9,659 XPF
|20000 JPY
|12,878 XPF
|25000 JPY
|16,098 XPF
|30000 JPY
|19,317 XPF
|XPF
|JPY
|1 XPF
|2 JPY
|5 XPF
|8 JPY
|10 XPF
|16 JPY
|20 XPF
|31 JPY
|50 XPF
|78 JPY
|100 XPF
|155 JPY
|250 XPF
|388 JPY
|500 XPF
|777 JPY
|1000 XPF
|1,553 JPY
|2000 XPF
|3,106 JPY
|5000 XPF
|7,765 JPY
|10000 XPF
|15,530 JPY