100 ين ياباني إلى فرنك سويسري

تحويل JPY إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ jpy
٧٥ xpf

1.00000 JPY = 0.75339 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 01:27
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JPY إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 XPF → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87041.058287.99781.451161.676490.9462519.2955
1GBP1.148911.2157101.0951.667151.926011.0871422.1674
1USD0.9450.822571183.1581.371351.584280.894218.2343
1INR0.01136390.009891670.012025310.01649090.01905150.0107530.219273

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / فرنك الـ CFP
100 JPY75.33940 XPF
1000 JPY753.39400 XPF
1500 JPY1130.09100 XPF
2000 JPY1506.78800 XPF
3000 JPY2260.18200 XPF
5000 JPY3766.97000 XPF
5400 JPY4068.32760 XPF
10000 JPY7533.94000 XPF
15000 JPY11300.91000 XPF
20000 JPY15067.88000 XPF
25000 JPY18834.85000 XPF
30000 JPY22601.82000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ين ياباني
1 XPF1.32733 JPY
5 XPF6.63665 JPY
10 XPF13.27330 JPY
20 XPF26.54660 JPY
50 XPF66.36650 JPY
100 XPF132.73300 JPY
250 XPF331.83250 JPY
500 XPF663.66500 JPY
1000 XPF1327.33000 JPY
2000 XPF2654.66000 JPY
5000 XPF6636.65000 JPY
10000 XPF13273.30000 JPY