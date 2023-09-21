دولار أمريكي إلى فرنك سويسري

تحويل USD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١١٢٬٣٥٠ xpf

1.00000 USD = 112.35000 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:26 UTC
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USD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 XPF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.4341.65580.957618.2078
1GBP1.1579411.23155102.1261.660441.917261.1088521.0829
1USD0.94020.811985182.9251.348251.556780.9003517.119
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625870.01877340.01085740.20644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / فرنك الـ CFP
1 USD112.35000 XPF
5 USD561.75000 XPF
10 USD1123.50000 XPF
20 USD2247.00000 XPF
50 USD5617.50000 XPF
100 USD11235.00000 XPF
250 USD28087.50000 XPF
500 USD56175.00000 XPF
1000 USD112350.00000 XPF
2000 USD224700.00000 XPF
5000 USD561750.00000 XPF
10000 USD1123500.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار أمريكي
1 XPF0.00890 USD
5 XPF0.04450 USD
10 XPF0.08901 USD
20 XPF0.17802 USD
50 XPF0.44504 USD
100 XPF0.89008 USD
250 XPF2.22519 USD
500 XPF4.45038 USD
1000 XPF8.90076 USD
2000 XPF17.80152 USD
5000 XPF44.50380 USD
10000 XPF89.00760 USD