يورو إلى فرنك سويسري

تحويل EUR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١١٩٬٤٨٤ xpf

1.00000 EUR = 119.48400 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:44 UTC
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EUR إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655610.957318.2113
1GBP1.1579411.23145102.1181.660551.917251.108521.0892
1USD0.94040.812051182.9251.348451.55690.900417.1255
1INR0.01134010.009792590.012059110.01626110.01877490.0108580.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / فرنك الـ CFP
1 EUR119.48400 XPF
5 EUR597.42000 XPF
10 EUR1194.84000 XPF
20 EUR2389.68000 XPF
50 EUR5974.20000 XPF
100 EUR11948.40000 XPF
250 EUR29871.00000 XPF
500 EUR59742.00000 XPF
1000 EUR119484.00000 XPF
2000 EUR238968.00000 XPF
5000 EUR597420.00000 XPF
10000 EUR1194840.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / اليورو
1 XPF0.00837 EUR
5 XPF0.04185 EUR
10 XPF0.08369 EUR
20 XPF0.16739 EUR
50 XPF0.41847 EUR
100 XPF0.83693 EUR
250 XPF2.09234 EUR
500 XPF4.18467 EUR
1000 XPF8.36935 EUR
2000 XPF16.73870 EUR
5000 XPF41.84675 EUR
10000 XPF83.69350 EUR