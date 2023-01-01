1 فرنك سويسري إلى يورو

تحويل XPF إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1 xpf
0.01 eur

1.00000 XPF = 0.00837 EUR

Mid-market exchange rate at 02:20
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351618.25070.9223583.2190.8062891.544641.3703
1 SGD0.739864113.5030.68240561.57070.5965441.142821.01384
1 ZAR0.05479260.074057410.05053724.559770.04417850.08463460.0750821
1 EUR1.08421.465419.7874190.2260.87421.67471.48568

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFP الفرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / اليورو
1 XPF0.00837 EUR
5 XPF0.04184 EUR
10 XPF0.08368 EUR
20 XPF0.16736 EUR
50 XPF0.41841 EUR
100 XPF0.83682 EUR
250 XPF2.09204 EUR
500 XPF4.18408 EUR
1000 XPF8.36816 EUR
2000 XPF16.73632 EUR
5000 XPF41.84080 EUR
10000 XPF83.68160 EUR
معدلات التحويل اليورو / فرنك الـ CFP
1 EUR119.50100 XPF
5 EUR597.50500 XPF
10 EUR1195.01000 XPF
20 EUR2390.02000 XPF
50 EUR5975.05000 XPF
100 EUR11950.10000 XPF
250 EUR29875.25000 XPF
500 EUR59750.50000 XPF
1000 EUR119501.00000 XPF
2000 EUR239002.00000 XPF
5000 EUR597505.00000 XPF
10000 EUR1195010.00000 XPF