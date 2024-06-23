ألف يورو إلى فرنك سويسري

تحويل EUR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 eur
118,548 xpf

€1.000 EUR = ₣118.5 XPF

Mid-market exchange rate at 20:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اليورو / فرنك الـ CFP
1 EUR١١٨٫٥٤٨٠٠ XPF
5 EUR٥٩٢٫٧٤٠٠٠ XPF
10 EUR١٬١٨٥٫٤٨٠٠٠ XPF
20 EUR٢٬٣٧٠٫٩٦٠٠٠ XPF
50 EUR٥٬٩٢٧٫٤٠٠٠٠ XPF
100 EUR١١٬٨٥٤٫٨٠٠٠٠ XPF
250 EUR٢٩٬٦٣٧٫٠٠٠٠٠ XPF
500 EUR٥٩٬٢٧٤٫٠٠٠٠٠ XPF
1000 EUR١١٨٬٥٤٨٫٠٠٠٠٠ XPF
2000 EUR٢٣٧٬٠٩٦٫٠٠٠٠٠ XPF
5000 EUR٥٩٢٬٧٤٠٫٠٠٠٠٠ XPF
10000 EUR١٬١٨٥٬٤٨٠٫٠٠٠٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / اليورو
1 XPF٠٫٠٠٨٤٤ EUR
5 XPF٠٫٠٤٢١٨ EUR
10 XPF٠٫٠٨٤٣٥ EUR
20 XPF٠٫١٦٨٧١ EUR
50 XPF٠٫٤٢١٧٧ EUR
100 XPF٠٫٨٤٣٥٤ EUR
250 XPF٢٫١٠٨٨٥ EUR
500 XPF٤٫٢١٧٧١ EUR
1000 XPF٨٫٤٣٥٤١ EUR
2000 XPF١٦٫٨٧٠٨٢ EUR
5000 XPF٤٢٫١٧٧٠٥ EUR
10000 XPF٨٤٫٣٥٤١٠ EUR