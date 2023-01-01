500 فرنك سويسري إلى يورو

تحويل XPF إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ xpf
٤٫١٨ eur

1.00000 XPF = 0.00837 EUR

Mid-market exchange rate at 02:21
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.3516518.25110.9222583.2180.8063221.545121.37035
1 SGD0.739836113.50280.68231761.56770.5965461.143131.01383
1 ZAR0.05479120.074058510.05053144.559620.04417930.08465890.0750831
1 EUR1.08431.4655919.7897190.23330.87431.675371.48587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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XPF إلى EUR

XPF إلى INR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / اليورو
1 XPF0.00837 EUR
5 XPF0.04184 EUR
10 XPF0.08367 EUR
20 XPF0.16735 EUR
50 XPF0.41837 EUR
100 XPF0.83674 EUR
250 XPF2.09185 EUR
500 XPF4.18370 EUR
1000 XPF8.36739 EUR
2000 XPF16.73478 EUR
5000 XPF41.83695 EUR
10000 XPF83.67390 EUR
معدلات التحويل اليورو / فرنك الـ CFP
1 EUR119.51200 XPF
5 EUR597.56000 XPF
10 EUR1195.12000 XPF
20 EUR2390.24000 XPF
50 EUR5975.60000 XPF
100 EUR11951.20000 XPF
250 EUR29878.00000 XPF
500 EUR59756.00000 XPF
1000 EUR119512.00000 XPF
2000 EUR239024.00000 XPF
5000 EUR597560.00000 XPF
10000 EUR1195120.00000 XPF