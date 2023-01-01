ريال برازيلي إلى فرنك سويسري

تحويل BRL إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٣٬٠١٦ xpf

1.00000 BRL = 23.01550 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:21 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BRL إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 XPF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064188.48261.435681.659290.957718.2127
1GBP1.1575411.2318102.4271.661941.920791.1085821.083
1USD0.939750.81182183.15251.34921.559330.8999517.1156
1INR0.01130170.009763030.012026110.01622560.01875270.01082290.205834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / فرنك الـ CFP
1 BRL23.01550 XPF
5 BRL115.07750 XPF
10 BRL230.15500 XPF
20 BRL460.31000 XPF
50 BRL1150.77500 XPF
100 BRL2301.55000 XPF
250 BRL5753.87500 XPF
500 BRL11507.75000 XPF
1000 BRL23015.50000 XPF
2000 BRL46031.00000 XPF
5000 BRL115077.50000 XPF
10000 BRL230155.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الريال البرازيلي
1 XPF0.04345 BRL
5 XPF0.21725 BRL
10 XPF0.43449 BRL
20 XPF0.86898 BRL
50 XPF2.17245 BRL
100 XPF4.34491 BRL
250 XPF10.86227 BRL
500 XPF21.72455 BRL
1000 XPF43.44910 BRL
2000 XPF86.89820 BRL
5000 XPF217.24550 BRL
10000 XPF434.49100 BRL