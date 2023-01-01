20 فرنك سويسري إلى ريال برازيلي

تحويل XPF إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

20 xpf
0.88 brl

1.00000 XPF = 0.04412 BRL

Mid-market exchange rate at 01:54
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351918.23250.9221583.2110.8063221.543691.3699
1 SGD0.7397113.48660.68209761.55120.5964361.141861.01331
1 ZAR0.05484710.074147810.0505764.563880.04422440.08466670.0751351
1 EUR1.084451.4660719.7722190.23820.87441.674051.48559

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الريال البرازيلي
1 XPF0.04412 BRL
5 XPF0.22061 BRL
10 XPF0.44121 BRL
20 XPF0.88242 BRL
50 XPF2.20606 BRL
100 XPF4.41212 BRL
250 XPF11.03030 BRL
500 XPF22.06060 BRL
1000 XPF44.12120 BRL
2000 XPF88.24240 BRL
5000 XPF220.60600 BRL
10000 XPF441.21200 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / فرنك الـ CFP
1 BRL22.66480 XPF
5 BRL113.32400 XPF
10 BRL226.64800 XPF
20 BRL453.29600 XPF
50 BRL1133.24000 XPF
100 BRL2266.48000 XPF
250 BRL5666.20000 XPF
500 BRL11332.40000 XPF
1000 BRL22664.80000 XPF
2000 BRL45329.60000 XPF
5000 BRL113324.00000 XPF
10000 BRL226648.00000 XPF