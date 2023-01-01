20 ريال برازيلي إلى فرنك سويسري

تحويل BRL إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

20 brl
448 xpf

1.00000 BRL = 22.39180 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:27 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BRL إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 XPF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.0785589.17721.465321.667770.954118.4003
1GBP1.1683611.26015104.1921.712041.948591.1147321.4984
1USD0.927150.793556182.68251.35861.546310.884617.0602
1INR0.01121360.009597630.012094510.01643150.01870180.01069880.206334

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / فرنك الـ CFP
1 BRL22.39180 XPF
5 BRL111.95900 XPF
10 BRL223.91800 XPF
20 BRL447.83600 XPF
50 BRL1119.59000 XPF
100 BRL2239.18000 XPF
250 BRL5597.95000 XPF
500 BRL11195.90000 XPF
1000 BRL22391.80000 XPF
2000 BRL44783.60000 XPF
5000 BRL111959.00000 XPF
10000 BRL223918.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الريال البرازيلي
1 XPF0.04466 BRL
5 XPF0.22330 BRL
10 XPF0.44659 BRL
20 XPF0.89319 BRL
50 XPF2.23297 BRL
100 XPF4.46593 BRL
250 XPF11.16483 BRL
500 XPF22.32965 BRL
1000 XPF44.65930 BRL
2000 XPF89.31860 BRL
5000 XPF223.29650 BRL
10000 XPF446.59300 BRL