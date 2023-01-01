5 فرنك سويسري إلى ريال برازيلي

تحويل XPF إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

5 xpf
0.22 brl

1.00000 XPF = 0.04413 BRL

Mid-market exchange rate at 01:55
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351918.2370.922183.2110.8062891.543451.36985
1 SGD0.7397113.48990.68206561.55120.5964121.141691.01328
1 ZAR0.05483370.074129510.05056124.562760.04421170.08463280.0751138
1 EUR1.08451.4661419.778190.24230.87451.673871.4856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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XPF إلى EUR

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XPF إلى AUD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الريال البرازيلي
1 XPF0.04413 BRL
5 XPF0.22066 BRL
10 XPF0.44131 BRL
20 XPF0.88262 BRL
50 XPF2.20656 BRL
100 XPF4.41312 BRL
250 XPF11.03280 BRL
500 XPF22.06560 BRL
1000 XPF44.13120 BRL
2000 XPF88.26240 BRL
5000 XPF220.65600 BRL
10000 XPF441.31200 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / فرنك الـ CFP
1 BRL22.65970 XPF
5 BRL113.29850 XPF
10 BRL226.59700 XPF
20 BRL453.19400 XPF
50 BRL1132.98500 XPF
100 BRL2265.97000 XPF
250 BRL5664.92500 XPF
500 BRL11329.85000 XPF
1000 BRL22659.70000 XPF
2000 BRL45319.40000 XPF
5000 BRL113298.50000 XPF
10000 BRL226597.00000 XPF