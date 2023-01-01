فرنك سويسري إلى فرنك سويسري

تحويل CHF إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٢٤٬٨٢٩ xpf

1.00000 CHF = 124.82900 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:22 UTC
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CHF إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063788.20731.434821.658140.9572518.2196
1GBP1.1582111.23195102.1591.661781.920421.108721.1015
1USD0.94010.811721182.9251.34891.558850.8999517.1285
1INR0.01133690.009788620.012059110.01626650.01879830.01085260.206554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / فرنك الـ CFP
1 CHF124.82900 XPF
5 CHF624.14500 XPF
10 CHF1248.29000 XPF
20 CHF2496.58000 XPF
50 CHF6241.45000 XPF
100 CHF12482.90000 XPF
250 CHF31207.25000 XPF
500 CHF62414.50000 XPF
1000 CHF124829.00000 XPF
2000 CHF249658.00000 XPF
5000 CHF624145.00000 XPF
10000 CHF1248290.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الفرنك السويسري
1 XPF0.00801 CHF
5 XPF0.04005 CHF
10 XPF0.08011 CHF
20 XPF0.16022 CHF
50 XPF0.40055 CHF
100 XPF0.80109 CHF
250 XPF2.00274 CHF
500 XPF4.00547 CHF
1000 XPF8.01095 CHF
2000 XPF16.02190 CHF
5000 XPF40.05475 CHF
10000 XPF80.10950 CHF