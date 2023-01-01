فرنك سويسري إلى فرنك سويسري
تحويل CHF إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الفرنك السويسري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / فرنك الـ CFP
|1 CHF
|124.82900 XPF
|5 CHF
|624.14500 XPF
|10 CHF
|1248.29000 XPF
|20 CHF
|2496.58000 XPF
|50 CHF
|6241.45000 XPF
|100 CHF
|12482.90000 XPF
|250 CHF
|31207.25000 XPF
|500 CHF
|62414.50000 XPF
|1000 CHF
|124829.00000 XPF
|2000 CHF
|249658.00000 XPF
|5000 CHF
|624145.00000 XPF
|10000 CHF
|1248290.00000 XPF