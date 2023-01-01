1 فرنك سويسري إلى فرنك سويسري

تحويل XPF إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1 xpf
0.01 chf

1.00000 XPF = 0.00806 CHF

Mid-market exchange rate at 02:03
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.3520518.24940.9223583.2120.8064191.543691.3702
1 SGD0.739618113.49760.6822161.54510.5964421.141741.01342
1 ZAR0.05479650.074087410.05054314.559710.04418880.08458830.0750819
1 EUR1.084151.4658319.7851190.21430.87431.673591.4855

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFP الفرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الفرنك السويسري
1 XPF0.00806 CHF
5 XPF0.04030 CHF
10 XPF0.08059 CHF
20 XPF0.16118 CHF
50 XPF0.40296 CHF
100 XPF0.80592 CHF
250 XPF2.01479 CHF
500 XPF4.02958 CHF
1000 XPF8.05916 CHF
2000 XPF16.11832 CHF
5000 XPF40.29580 CHF
10000 XPF80.59160 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / فرنك الـ CFP
1 CHF124.08200 XPF
5 CHF620.41000 XPF
10 CHF1240.82000 XPF
20 CHF2481.64000 XPF
50 CHF6204.10000 XPF
100 CHF12408.20000 XPF
250 CHF31020.50000 XPF
500 CHF62041.00000 XPF
1000 CHF124082.00000 XPF
2000 CHF248164.00000 XPF
5000 CHF620410.00000 XPF
10000 CHF1240820.00000 XPF