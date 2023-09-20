دولار كندي إلى فرنك سويسري

تحويل CAD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 cad
83299 xpf

1.00000 CAD = 83.29930 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
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CAD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.30681.434691.653570.957818.1994
1GBP1.1576811.23275102.2261.660821.914211.1088221.0679
1USD0.939050.811194182.9251.347251.55280.899417.0902
1INR0.01132420.009782270.012059110.01624660.01872530.01084590.206092

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / فرنك الـ CFP
1 CAD83.29930 XPF
5 CAD416.49650 XPF
10 CAD832.99300 XPF
20 CAD1665.98600 XPF
50 CAD4164.96500 XPF
100 CAD8329.93000 XPF
250 CAD20824.82500 XPF
500 CAD41649.65000 XPF
1000 CAD83299.30000 XPF
2000 CAD166598.60000 XPF
5000 CAD416496.50000 XPF
10000 CAD832993.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار كندي
1 XPF0.01200 CAD
5 XPF0.06002 CAD
10 XPF0.12005 CAD
20 XPF0.24010 CAD
50 XPF0.60025 CAD
100 XPF1.20049 CAD
250 XPF3.00123 CAD
500 XPF6.00245 CAD
1000 XPF12.00490 CAD
2000 XPF24.00980 CAD
5000 XPF60.02450 CAD
10000 XPF120.04900 CAD