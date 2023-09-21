دولار أسترالي إلى فرنك سويسري

تحويل AUD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
72142 xpf

1.00000 AUD = 72.14230 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:6 UTC
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AUD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.434171.656420.957318.2188
1GBP1.1582111.23235102.1931.661081.91851.1087621.1014
1USD0.939850.811458182.9251.34791.556780.899717.1229
1INR0.01133370.009785440.012059110.01625440.01877340.01084960.206487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / فرنك الـ CFP
1 AUD72.14230 XPF
5 AUD360.71150 XPF
10 AUD721.42300 XPF
20 AUD1442.84600 XPF
50 AUD3607.11500 XPF
100 AUD7214.23000 XPF
250 AUD18035.57500 XPF
500 AUD36071.15000 XPF
1000 AUD72142.30000 XPF
2000 AUD144284.60000 XPF
5000 AUD360711.50000 XPF
10000 AUD721423.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار أسترالي
1 XPF0.01386 AUD
5 XPF0.06931 AUD
10 XPF0.13862 AUD
20 XPF0.27723 AUD
50 XPF0.69307 AUD
100 XPF1.38615 AUD
250 XPF3.46538 AUD
500 XPF6.93075 AUD
1000 XPF13.86150 AUD
2000 XPF27.72300 AUD
5000 XPF69.30750 AUD
10000 XPF138.61500 AUD