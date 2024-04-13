Avustralya dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile AUD → XPF çevirin

1.000 aud
72.340 xpf

1,000 AUD = 72,34 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Avustralya dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AUD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AUD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Avustralya doları için en iyi döviz çiftleri

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AUD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Avustralya Doları / CFP Frangı
1 AUD72,33990 XPF
5 AUD361,69950 XPF
10 AUD723,39900 XPF
20 AUD1.446,79800 XPF
50 AUD3.616,99500 XPF
100 AUD7.233,99000 XPF
250 AUD18.084,97500 XPF
500 AUD36.169,95000 XPF
1000 AUD72.339,90000 XPF
2000 AUD144.679,80000 XPF
5000 AUD361.699,50000 XPF
10000 AUD723.399,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Avustralya Doları
1 XPF0,01382 AUD
5 XPF0,06912 AUD
10 XPF0,13824 AUD
20 XPF0,27647 AUD
50 XPF0,69118 AUD
100 XPF1,38236 AUD
250 XPF3,45590 AUD
500 XPF6,91180 AUD
1000 XPF13,82360 AUD
2000 XPF27,64720 AUD
5000 XPF69,11800 AUD
10000 XPF138,23600 AUD