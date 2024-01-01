Norveç kronundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile NOK → XPF çevirin

1.000 nok
10.547 xpf

1.00000 NOK = 10.54660 XPF

15:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555251.0767589.39541.452591.651840.94754518.376
1 GBP1.1688711.25865104.4971.697981.930891.1075621.4804
1 USD0.92870.794502183.02341.349051.53410.8799517.0662
1 INR0.01118630.009569620.012044810.0162490.01847790.01059880.205559

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

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NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / CFP Frangı
1 NOK10.54660 XPF
5 NOK52.73300 XPF
10 NOK105.46600 XPF
20 NOK210.93200 XPF
50 NOK527.33000 XPF
100 NOK1054.66000 XPF
250 NOK2636.65000 XPF
500 NOK5273.30000 XPF
1000 NOK10546.60000 XPF
2000 NOK21093.20000 XPF
5000 NOK52733.00000 XPF
10000 NOK105466.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Norveç Kronu
1 XPF0.09482 NOK
5 XPF0.47409 NOK
10 XPF0.94818 NOK
20 XPF1.89635 NOK
50 XPF4.74088 NOK
100 XPF9.48176 NOK
250 XPF23.70440 NOK
500 XPF47.40880 NOK
1000 XPF94.81760 NOK
2000 XPF189.63520 NOK
5000 XPF474.08800 NOK
10000 XPF948.17600 NOK