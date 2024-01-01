Endonezya rupisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile IDR → XPF çevirin

1.000.000 idr
7.132 xpf

1.00000 IDR = 0.00713 XPF

06:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536951.0729589.06521.453261.653750.94956518.3351
1 GBP1.1713811.25675104.3221.702211.937041.112321.476
1 USD0.932050.795703183.00961.354451.541310.88517.0885
1 INR0.01122770.009585680.012046810.01631680.01856780.01066140.205862

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Endonezya rupisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

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IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / CFP Frangı
1 IDR0.00713 XPF
5 IDR0.03566 XPF
10 IDR0.07132 XPF
20 IDR0.14263 XPF
50 IDR0.35657 XPF
100 IDR0.71315 XPF
250 IDR1.78287 XPF
500 IDR3.56575 XPF
1000 IDR7.13150 XPF
2000 IDR14.26300 XPF
5000 IDR35.65750 XPF
10000 IDR71.31500 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Endonezya Rupisi
1 XPF140.22300 IDR
5 XPF701.11500 IDR
10 XPF1402.23000 IDR
20 XPF2804.46000 IDR
50 XPF7011.15000 IDR
100 XPF14022.30000 IDR
250 XPF35055.75000 IDR
500 XPF70111.50000 IDR
1000 XPF140223.00000 IDR
2000 XPF280446.00000 IDR
5000 XPF701115.00000 IDR
10000 XPF1402230.00000 IDR