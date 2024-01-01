Yeni İsrail şekelinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile ILS → XPF çevirin

1.000 ils
30.567 xpf

1.00000 ILS = 30.56650 XPF

06:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0733589.10511.453481.653220.9493818.336
1 GBP1.1713311.25725104.3721.702511.936471.1120421.4776
1 USD0.931650.795387183.01591.354151.540240.8844517.083
1 INR0.01122270.009581140.012045910.01631190.01855350.0106540.20578

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Yeni İsrail şekelinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / CFP Frangı
1 ILS30.56650 XPF
5 ILS152.83250 XPF
10 ILS305.66500 XPF
20 ILS611.33000 XPF
50 ILS1528.32500 XPF
100 ILS3056.65000 XPF
250 ILS7641.62500 XPF
500 ILS15283.25000 XPF
1000 ILS30566.50000 XPF
2000 ILS61133.00000 XPF
5000 ILS152832.50000 XPF
10000 ILS305665.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 XPF0.03272 ILS
5 XPF0.16358 ILS
10 XPF0.32716 ILS
20 XPF0.65431 ILS
50 XPF1.63578 ILS
100 XPF3.27156 ILS
250 XPF8.17890 ILS
500 XPF16.35780 ILS
1000 XPF32.71560 ILS
2000 XPF65.43120 ILS
5000 XPF163.57800 ILS
10000 XPF327.15600 ILS