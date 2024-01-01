Romanya leyinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile RON → XPF çevirin

1.000 ron
24.030 xpf

1.00000 RON = 24.03010 XPF

18:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0763589.34641.451511.651980.9472818.3504
1 GBP1.1697211.25905104.5121.697891.932391.1080521.4652
1 USD0.929050.79425183.00871.348551.53480.8800517.0487
1 INR0.01119240.009568270.012046910.01624590.01848960.01060190.205384

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Romanya leyinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / CFP Frangı
1 RON24.03010 XPF
5 RON120.15050 XPF
10 RON240.30100 XPF
20 RON480.60200 XPF
50 RON1201.50500 XPF
100 RON2403.01000 XPF
250 RON6007.52500 XPF
500 RON12015.05000 XPF
1000 RON24030.10000 XPF
2000 RON48060.20000 XPF
5000 RON120150.50000 XPF
10000 RON240301.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Rumen Leyi
1 XPF0.04161 RON
5 XPF0.20807 RON
10 XPF0.41614 RON
20 XPF0.83229 RON
50 XPF2.08072 RON
100 XPF4.16144 RON
250 XPF10.40360 RON
500 XPF20.80720 RON
1000 XPF41.61440 RON
2000 XPF83.22880 RON
5000 XPF208.07200 RON
10000 XPF416.14400 RON