50 Romanya leyinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile RON → XPF çevirin

50 ron
1.198 xpf

1,000L RON = 23,95₣ XPF

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RON → XPF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RON → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek24,154424,1544
Düşük23,911923,8071
Ortalama24,028323,9989
Değişim-0.54%-0.49%
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1 RON → XPF istatistikleri

RON → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 24,1544, en düşük 23,9119 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 24,0283 oldu. RON → XPF kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

RON → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 24,1544, en düşük 23,8071 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,9989 oldu. RON → XPF kurundaki değişiklik -0.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9271,3881,540,7861,3370,87383,768
1 EUR1,07911,4971,6610,8481,4420,94190,344
1 CAD0,720,66811,1090,5660,9630,62960,332
1 AUD0,6490,6020,90110,510,8680,56754,378

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / CFP Frangı
1 RON23,95380 XPF
5 RON119,76900 XPF
10 RON239,53800 XPF
20 RON479,07600 XPF
50 RON1.197,69000 XPF
100 RON2.395,38000 XPF
250 RON5.988,45000 XPF
500 RON11.976,90000 XPF
1000 RON23.953,80000 XPF
2000 RON47.907,60000 XPF
5000 RON119.769,00000 XPF
10000 RON239.538,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Rumen Leyi
1 XPF0,04175 RON
5 XPF0,20873 RON
10 XPF0,41747 RON
20 XPF0,83494 RON
50 XPF2,08735 RON
100 XPF4,17469 RON
250 XPF10,43673 RON
500 XPF20,87345 RON
1000 XPF41,74690 RON
2000 XPF83,49380 RON
5000 XPF208,73450 RON
10000 XPF417,46900 RON