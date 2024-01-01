10 İsviçre frangından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile XPF → RON çevirin

10 xpf
0,42 ron

1,000₣ XPF = 0,04151L RON

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → RON çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04180,0420
Düşük0,04140,0414
Ortalama0,04160,0417
Değişim-0.02%-0.08%
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1 XPF → RON istatistikleri

XPF → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0418, en düşük 0,0414 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0416 oldu. XPF → RON kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

XPF → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0420, en düşük 0,0414 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0417 oldu. XPF → RON kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Rumen Leyi
1 XPF0,04151 RON
5 XPF0,20756 RON
10 XPF0,41512 RON
20 XPF0,83023 RON
50 XPF2,07558 RON
100 XPF4,15116 RON
250 XPF10,37790 RON
500 XPF20,75580 RON
1000 XPF41,51160 RON
2000 XPF83,02320 RON
5000 XPF207,55800 RON
10000 XPF415,11600 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / CFP Frangı
1 RON24,08960 XPF
5 RON120,44800 XPF
10 RON240,89600 XPF
20 RON481,79200 XPF
50 RON1.204,48000 XPF
100 RON2.408,96000 XPF
250 RON6.022,40000 XPF
500 RON12.044,80000 XPF
1000 RON24.089,60000 XPF
2000 RON48.179,20000 XPF
5000 RON120.448,00000 XPF
10000 RON240.896,00000 XPF