İsviçre frangından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile XPF → GBP çevirin

1,000₣ XPF = 0,007018£ GBP

13:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → GBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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GBP
1 XPF → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00710,0071
Düşük0,00700,0069
Ortalama0,00700,0070
Değişim0.41%-0.83%
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1 XPF → GBP istatistikleri

XPF → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0071, en düşük 0,0070 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0070 oldu. XPF → GBP kurundaki değişiklik 0.41 değerindeydi.

XPF → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0071, en düşük 0,0069 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0070 oldu. XPF → GBP kurundaki değişiklik -0.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXPF - GBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,33918,0550,94684,4160,7911,5381,402
1 SGD0,747113,4830,70663,0370,591,1491,047
1 ZAR0,0550,07410,0524,6750,0440,0850,078
1 EUR1,0581,41619,094189,2740,8361,6271,483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / İngiliz Pound Sterlini
1 XPF0,00702 GBP
5 XPF0,03509 GBP
10 XPF0,07018 GBP
20 XPF0,14035 GBP
50 XPF0,35088 GBP
100 XPF0,70175 GBP
250 XPF1,75438 GBP
500 XPF3,50876 GBP
1000 XPF7,01751 GBP
2000 XPF14,03502 GBP
5000 XPF35,08755 GBP
10000 XPF70,17510 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / CFP Frangı
1 GBP142,50100 XPF
5 GBP712,50500 XPF
10 GBP1.425,01000 XPF
20 GBP2.850,02000 XPF
50 GBP7.125,05000 XPF
100 GBP14.250,10000 XPF
250 GBP35.625,25000 XPF
500 GBP71.250,50000 XPF
1000 GBP142.501,00000 XPF
2000 GBP285.002,00000 XPF
5000 GBP712.505,00000 XPF
10000 GBP1.425.010,00000 XPF