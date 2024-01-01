Türk lirasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile TRY → XPF çevirin

1.000 try
3.607 xpf

1.00000 TRY = 3.60688 XPF

23:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549551.0775589.44381.450541.650790.9478818.3651
1 GBP1.1696511.2604104.6221.696691.930911.1086921.4815
1 USD0.9280.793399183.00661.346151.531980.8796517.0434
1 INR0.01118020.009558260.012047210.01621740.01845610.01059740.205326

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / CFP Frangı
1 TRY3.60688 XPF
5 TRY18.03440 XPF
10 TRY36.06880 XPF
20 TRY72.13760 XPF
50 TRY180.34400 XPF
100 TRY360.68800 XPF
250 TRY901.72000 XPF
500 TRY1803.44000 XPF
1000 TRY3606.88000 XPF
2000 TRY7213.76000 XPF
5000 TRY18034.40000 XPF
10000 TRY36068.80000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Türk Lirası
1 XPF0.27725 TRY
5 XPF1.38624 TRY
10 XPF2.77248 TRY
20 XPF5.54496 TRY
50 XPF13.86240 TRY
100 XPF27.72480 TRY
250 XPF69.31200 TRY
500 XPF138.62400 TRY
1000 XPF277.24800 TRY
2000 XPF554.49600 TRY
5000 XPF1386.24000 TRY
10000 XPF2772.48000 TRY