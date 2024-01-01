100 İsviçre frangından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile XPF → TRY çevirin

100 xpf
30,24 try

1,000₣ XPF = 0,3024TL TRY

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → TRY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,30270,3027
Düşük0,29310,2902
Ortalama0,29950,2953
Değişim3.16%3.98%
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1 XPF → TRY istatistikleri

XPF → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3027, en düşük 0,2931 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2995 oldu. XPF → TRY kurundaki değişiklik 3.16 değerindeydi.

XPF → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3027, en düşük 0,2902 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2953 oldu. XPF → TRY kurundaki değişiklik 3.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Türk Lirası
1 XPF0,30238 TRY
5 XPF1,51188 TRY
10 XPF3,02376 TRY
20 XPF6,04752 TRY
50 XPF15,11880 TRY
100 XPF30,23760 TRY
250 XPF75,59400 TRY
500 XPF151,18800 TRY
1000 XPF302,37600 TRY
2000 XPF604,75200 TRY
5000 XPF1.511,88000 TRY
10000 XPF3.023,76000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / CFP Frangı
1 TRY3,30715 XPF
5 TRY16,53575 XPF
10 TRY33,07150 XPF
20 TRY66,14300 XPF
50 TRY165,35750 XPF
100 TRY330,71500 XPF
250 TRY826,78750 XPF
500 TRY1.653,57500 XPF
1000 TRY3.307,15000 XPF
2000 TRY6.614,30000 XPF
5000 TRY16.535,75000 XPF
10000 TRY33.071,50000 XPF