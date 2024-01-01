5 Türk lirasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile TRY → XPF çevirin

5 try
17 xpf

1,000 TRY = 3,465 XPF

03:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,871,4651,6440,97417,679
1 GBP1,1711,246103,9681,7141,9231,13920,682
1 USD0,9390,803183,4611,3761,5440,91416,603
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → INR

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / CFP Frangı
1 TRY3,46534 XPF
5 TRY17,32670 XPF
10 TRY34,65340 XPF
20 TRY69,30680 XPF
50 TRY173,26700 XPF
100 TRY346,53400 XPF
250 TRY866,33500 XPF
500 TRY1.732,67000 XPF
1000 TRY3.465,34000 XPF
2000 TRY6.930,68000 XPF
5000 TRY17.326,70000 XPF
10000 TRY34.653,40000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Türk Lirası
1 XPF0,28857 TRY
5 XPF1,44286 TRY
10 XPF2,88572 TRY
20 XPF5,77144 TRY
50 XPF14,42860 TRY
100 XPF28,85720 TRY
250 XPF72,14300 TRY
500 XPF144,28600 TRY
1000 XPF288,57200 TRY
2000 XPF577,14400 TRY
5000 XPF1.442,86000 TRY
10000 XPF2.885,72000 TRY