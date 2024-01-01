10 Türk lirasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile TRY → XPF çevirin

10 try
35 xpf

1,000 TRY = 3,460 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8581,4661,6440,97417,68
1 GBP1,1711,246103,9481,7141,9231,13920,682
1 USD0,9390,803183,4381,3761,5440,91416,601
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Türk lirasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / CFP Frangı
1 TRY3,45959 XPF
5 TRY17,29795 XPF
10 TRY34,59590 XPF
20 TRY69,19180 XPF
50 TRY172,97950 XPF
100 TRY345,95900 XPF
250 TRY864,89750 XPF
500 TRY1.729,79500 XPF
1000 TRY3.459,59000 XPF
2000 TRY6.919,18000 XPF
5000 TRY17.297,95000 XPF
10000 TRY34.595,90000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Türk Lirası
1 XPF0,28905 TRY
5 XPF1,44526 TRY
10 XPF2,89052 TRY
20 XPF5,78104 TRY
50 XPF14,45260 TRY
100 XPF28,90520 TRY
250 XPF72,26300 TRY
500 XPF144,52600 TRY
1000 XPF289,05200 TRY
2000 XPF578,10400 TRY
5000 XPF1.445,26000 TRY
10000 XPF2.890,52000 TRY