Çin yuanından CFP frangına

Reel döviz kuru ile CNY → XPF çevirin

1.000 cny
15.467 xpf

1,000 CNY = 15,47 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / CFP Frangı
1 CNY15,46670 XPF
5 CNY77,33350 XPF
10 CNY154,66700 XPF
20 CNY309,33400 XPF
50 CNY773,33500 XPF
100 CNY1.546,67000 XPF
250 CNY3.866,67500 XPF
500 CNY7.733,35000 XPF
1000 CNY15.466,70000 XPF
2000 CNY30.933,40000 XPF
5000 CNY77.333,50000 XPF
10000 CNY154.667,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Çin Yuanı RMB
1 XPF0,06466 CNY
5 XPF0,32328 CNY
10 XPF0,64655 CNY
20 XPF1,29310 CNY
50 XPF3,23275 CNY
100 XPF6,46550 CNY
250 XPF16,16375 CNY
500 XPF32,32750 CNY
1000 XPF64,65500 CNY
2000 XPF129,31000 CNY
5000 XPF323,27500 CNY
10000 XPF646,55000 CNY