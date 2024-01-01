100 İsviçre frangından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile XPF → CNY çevirin

100 xpf
6,53 cny

1,000₣ XPF = 0,06525¥ CNY

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → CNY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06640,0664
Düşük0,06530,0648
Ortalama0,06600,0656
Değişim-0.30%0.22%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → CNY istatistikleri

XPF → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0664, en düşük 0,0653 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0660 oldu. XPF → CNY kurundaki değişiklik -0.30 değerindeydi.

XPF → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0664, en düşük 0,0648 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0656 oldu. XPF → CNY kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Çin Yuanı RMB
1 XPF0,06525 CNY
5 XPF0,32627 CNY
10 XPF0,65254 CNY
20 XPF1,30509 CNY
50 XPF3,26272 CNY
100 XPF6,52545 CNY
250 XPF16,31363 CNY
500 XPF32,62725 CNY
1000 XPF65,25450 CNY
2000 XPF130,50900 CNY
5000 XPF326,27250 CNY
10000 XPF652,54500 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / CFP Frangı
1 CNY15,32460 XPF
5 CNY76,62300 XPF
10 CNY153,24600 XPF
20 CNY306,49200 XPF
50 CNY766,23000 XPF
100 CNY1.532,46000 XPF
250 CNY3.831,15000 XPF
500 CNY7.662,30000 XPF
1000 CNY15.324,60000 XPF
2000 CNY30.649,20000 XPF
5000 CNY76.623,00000 XPF
10000 CNY153.246,00000 XPF