Japon yeninden CFP frangına

Reel döviz kuru ile JPY → XPF çevirin

10.000 jpy
7.420 xpf

1.00000 JPY = 0.74199 XPF

08:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855451.0733589.12871.453151.651560.9490318.3152
1 GBP1.1689811.25475104.1921.698741.930681.1093921.4106
1 USD0.931650.796972183.03791.353851.53870.8841517.0636
1 INR0.01121970.009597680.012042710.0163040.01853010.01064750.205492

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Japon yeninden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

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JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / CFP Frangı
100 JPY74.19900 XPF
1000 JPY741.99000 XPF
1500 JPY1112.98500 XPF
2000 JPY1483.98000 XPF
3000 JPY2225.97000 XPF
5000 JPY3709.95000 XPF
5400 JPY4006.74600 XPF
10000 JPY7419.90000 XPF
15000 JPY11129.85000 XPF
20000 JPY14839.80000 XPF
25000 JPY18549.75000 XPF
30000 JPY22259.70000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Japon Yeni
1 XPF1.34773 JPY
5 XPF6.73865 JPY
10 XPF13.47730 JPY
20 XPF26.95460 JPY
50 XPF67.38650 JPY
100 XPF134.77300 JPY
250 XPF336.93250 JPY
500 XPF673.86500 JPY
1000 XPF1347.73000 JPY
2000 XPF2695.46000 JPY
5000 XPF6738.65000 JPY
10000 XPF13477.30000 JPY