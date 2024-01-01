bin İsviçre frangından Japon yenine

Reel döviz kuru ile XPF → JPY çevirin

1.000 xpf
1.334 jpy

1,000₣ XPF = 1,334¥ JPY

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → JPY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,45951,4595
Düşük1,33371,3337
Ortalama1,42631,4227
Değişim-8.32%-3.08%
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1 XPF → JPY istatistikleri

XPF → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4595, en düşük 1,3337 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4263 oldu. XPF → JPY kurundaki değişiklik -8.32 değerindeydi.

XPF → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4595, en düşük 1,3337 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4227 oldu. XPF → JPY kurundaki değişiklik -3.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Japon Yeni
1 XPF1,33368 JPY
5 XPF6,66840 JPY
10 XPF13,33680 JPY
20 XPF26,67360 JPY
50 XPF66,68400 JPY
100 XPF133,36800 JPY
250 XPF333,42000 JPY
500 XPF666,84000 JPY
1000 XPF1.333,68000 JPY
2000 XPF2.667,36000 JPY
5000 XPF6.668,40000 JPY
10000 XPF13.336,80000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / CFP Frangı
100 JPY74,98060 XPF
1000 JPY749,80600 XPF
1500 JPY1.124,70900 XPF
2000 JPY1.499,61200 XPF
3000 JPY2.249,41800 XPF
5000 JPY3.749,03000 XPF
5400 JPY4.048,95240 XPF
10000 JPY7.498,06000 XPF
15000 JPY11.247,09000 XPF
20000 JPY14.996,12000 XPF
25000 JPY18.745,15000 XPF
30000 JPY22.494,18000 XPF