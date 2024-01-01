Malezya ringitinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile MYR → XPF çevirin

1.000 myr
23.221 xpf

1.00000 MYR = 23.22120 XPF

14:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856761.0768589.40451.455361.653770.94788518.4034
1 GBP1.1671911.2569104.3531.69871.930281.1063621.4804
1 USD0.928650.795608183.02411.35151.535740.8802517.09
1 INR0.01118510.009582860.012044710.01627840.01849760.01060230.205844

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Malezya ringitinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malezya ringiti için en iyi döviz çiftleri

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malezya Ringiti / CFP Frangı
1 MYR23.22120 XPF
5 MYR116.10600 XPF
10 MYR232.21200 XPF
20 MYR464.42400 XPF
50 MYR1161.06000 XPF
100 MYR2322.12000 XPF
250 MYR5805.30000 XPF
500 MYR11610.60000 XPF
1000 MYR23221.20000 XPF
2000 MYR46442.40000 XPF
5000 MYR116106.00000 XPF
10000 MYR232212.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Malezya Ringiti
1 XPF0.04306 MYR
5 XPF0.21532 MYR
10 XPF0.43064 MYR
20 XPF0.86128 MYR
50 XPF2.15320 MYR
100 XPF4.30640 MYR
250 XPF10.76600 MYR
500 XPF21.53200 MYR
1000 XPF43.06400 MYR
2000 XPF86.12800 MYR
5000 XPF215.32000 MYR
10000 XPF430.64000 MYR