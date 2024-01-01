10 İsviçre frangından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile XPF → MYR çevirin

10 xpf
0,41 myr

1,000₣ XPF = 0,04089RM MYR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → MYR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04270,0428
Düşük0,04090,0409
Ortalama0,04240,0425
Değişim-3.67%-4.11%
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1 XPF → MYR istatistikleri

XPF → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0427, en düşük 0,0409 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0424 oldu. XPF → MYR kurundaki değişiklik -3.67 değerindeydi.

XPF → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0428, en düşük 0,0409 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0425 oldu. XPF → MYR kurundaki değişiklik -4.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Malezya Ringiti
1 XPF0,04089 MYR
5 XPF0,20443 MYR
10 XPF0,40885 MYR
20 XPF0,81770 MYR
50 XPF2,04426 MYR
100 XPF4,08851 MYR
250 XPF10,22128 MYR
500 XPF20,44255 MYR
1000 XPF40,88510 MYR
2000 XPF81,77020 MYR
5000 XPF204,42550 MYR
10000 XPF408,85100 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / CFP Frangı
1 MYR24,45880 XPF
5 MYR122,29400 XPF
10 MYR244,58800 XPF
20 MYR489,17600 XPF
50 MYR1.222,94000 XPF
100 MYR2.445,88000 XPF
250 MYR6.114,70000 XPF
500 MYR12.229,40000 XPF
1000 MYR24.458,80000 XPF
2000 MYR48.917,60000 XPF
5000 MYR122.294,00000 XPF
10000 MYR244.588,00000 XPF