10 فرنك سويسري إلى رينغيت ماليزي

تحويل XPF إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

10 xpf
0.43 myr

1.00000 XPF = 0.04271 MYR

Mid-market exchange rate at 03:30
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351818.26930.923183.1850.8071681.545831.3707
1 SGD0.739754113.51480.68287161.53650.5971061.143541.01398
1 ZAR0.05473680.07399310.05052774.553270.04418160.08461370.0750275
1 EUR1.08331.464419.7911190.11430.87441.67461.48488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / رينغيت ماليزي
1 XPF0.04271 MYR
5 XPF0.21353 MYR
10 XPF0.42706 MYR
20 XPF0.85413 MYR
50 XPF2.13532 MYR
100 XPF4.27063 MYR
250 XPF10.67658 MYR
500 XPF21.35315 MYR
1000 XPF42.70630 MYR
2000 XPF85.41260 MYR
5000 XPF213.53150 MYR
10000 XPF427.06300 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / فرنك الـ CFP
1 MYR23.41580 XPF
5 MYR117.07900 XPF
10 MYR234.15800 XPF
20 MYR468.31600 XPF
50 MYR1170.79000 XPF
100 MYR2341.58000 XPF
250 MYR5853.95000 XPF
500 MYR11707.90000 XPF
1000 MYR23415.80000 XPF
2000 MYR46831.60000 XPF
5000 MYR117079.00000 XPF
10000 MYR234158.00000 XPF