50 رينغيت ماليزي إلى فرنك سويسري

تحويل MYR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

50 myr
1,166 xpf

1.00000 MYR = 23.32180 XPF

Mid-market exchange rate at 00:29
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563051.0844589.83711.469271.660080.9576318.448
1 GBP1.1678111.26645104.9141.715851.938691.1183321.5441
1 USD0.92210.789609182.84121.354851.530810.8830517.0114
1 INR0.01113130.009531590.012071310.01635480.01847880.01065960.20535

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / فرنك الـ CFP
1 MYR23.32180 XPF
5 MYR116.60900 XPF
10 MYR233.21800 XPF
20 MYR466.43600 XPF
50 MYR1166.09000 XPF
100 MYR2332.18000 XPF
250 MYR5830.45000 XPF
500 MYR11660.90000 XPF
1000 MYR23321.80000 XPF
2000 MYR46643.60000 XPF
5000 MYR116609.00000 XPF
10000 MYR233218.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / رينغيت ماليزي
1 XPF0.04288 MYR
5 XPF0.21439 MYR
10 XPF0.42878 MYR
20 XPF0.85757 MYR
50 XPF2.14392 MYR
100 XPF4.28783 MYR
250 XPF10.71958 MYR
500 XPF21.43915 MYR
1000 XPF42.87830 MYR
2000 XPF85.75660 MYR
5000 XPF214.39150 MYR
10000 XPF428.78300 MYR