Singapur dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile SGD → XPF çevirin

1.000 sgd
82.575 xpf

1.00000 SGD = 82.57500 XPF

20:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550251.0769589.3941.450921.651640.947718.3648
1 GBP1.1695611.25955104.5511.696931.931681.1083921.4786
1 USD0.928550.793934183.00661.347251.533620.8817.0526
1 INR0.01118640.009564710.012047210.01623060.01847590.01060160.205437

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Singapur dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / CFP Frangı
1 SGD82.57500 XPF
5 SGD412.87500 XPF
10 SGD825.75000 XPF
20 SGD1651.50000 XPF
50 SGD4128.75000 XPF
100 SGD8257.50000 XPF
250 SGD20643.75000 XPF
500 SGD41287.50000 XPF
1000 SGD82575.00000 XPF
2000 SGD165150.00000 XPF
5000 SGD412875.00000 XPF
10000 SGD825750.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Singapur Doları
1 XPF0.01211 SGD
5 XPF0.06055 SGD
10 XPF0.12110 SGD
20 XPF0.24220 SGD
50 XPF0.60551 SGD
100 XPF1.21102 SGD
250 XPF3.02755 SGD
500 XPF6.05510 SGD
1000 XPF12.11020 SGD
2000 XPF24.22040 SGD
5000 XPF60.55100 SGD
10000 XPF121.10200 SGD