20 İsviçre frangından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → SGD çevirin

20 xpf
0,24 sgd

1,000₣ XPF = 0,01207S$ SGD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01230,0123
Düşük0,01210,0121
Ortalama0,01220,0122
Değişim-0.88%-0.49%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → SGD istatistikleri

XPF → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0123, en düşük 0,0121 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0122 oldu. XPF → SGD kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

XPF → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0123, en düşük 0,0121 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0122 oldu. XPF → SGD kurundaki değişiklik -0.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Singapur Doları
1 XPF0,01207 SGD
5 XPF0,06037 SGD
10 XPF0,12075 SGD
20 XPF0,24150 SGD
50 XPF0,60374 SGD
100 XPF1,20748 SGD
250 XPF3,01870 SGD
500 XPF6,03740 SGD
1000 XPF12,07480 SGD
2000 XPF24,14960 SGD
5000 XPF60,37400 SGD
10000 XPF120,74800 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / CFP Frangı
1 SGD82,81690 XPF
5 SGD414,08450 XPF
10 SGD828,16900 XPF
20 SGD1.656,33800 XPF
50 SGD4.140,84500 XPF
100 SGD8.281,69000 XPF
250 SGD20.704,22500 XPF
500 SGD41.408,45000 XPF
1000 SGD82.816,90000 XPF
2000 SGD165.633,80000 XPF
5000 SGD414.084,50000 XPF
10000 SGD828.169,00000 XPF