5 İsviçre frangından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile XPF → ILS çevirin

5 xpf
0,17 ils

1,000₣ XPF = 0,03465₪ ILS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → ILS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03460,0346
Düşük0,03280,0328
Ortalama0,03340,0335
Değişim2.54%4.05%
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1 XPF → ILS istatistikleri

XPF → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0346, en düşük 0,0328 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0334 oldu. XPF → ILS kurundaki değişiklik 2.54 değerindeydi.

XPF → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0346, en düşük 0,0328 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0335 oldu. XPF → ILS kurundaki değişiklik 4.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFP Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 XPF0,03465 ILS
5 XPF0,17323 ILS
10 XPF0,34646 ILS
20 XPF0,69293 ILS
50 XPF1,73231 ILS
100 XPF3,46463 ILS
250 XPF8,66158 ILS
500 XPF17,32315 ILS
1000 XPF34,64630 ILS
2000 XPF69,29260 ILS
5000 XPF173,23150 ILS
10000 XPF346,46300 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / CFP Frangı
1 ILS28,86310 XPF
5 ILS144,31550 XPF
10 ILS288,63100 XPF
20 ILS577,26200 XPF
50 ILS1.443,15500 XPF
100 ILS2.886,31000 XPF
250 ILS7.215,77500 XPF
500 ILS14.431,55000 XPF
1000 ILS28.863,10000 XPF
2000 ILS57.726,20000 XPF
5000 ILS144.315,50000 XPF
10000 ILS288.631,00000 XPF