20 Endonezya rupisinden CFP frangına
Reel döviz kuru ile IDR → XPF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları CFP Frangı / Endonezya Rupisi
|1 XPF
|136.75800 IDR
|5 XPF
|683.79000 IDR
|10 XPF
|1367.58000 IDR
|20 XPF
|2735.16000 IDR
|50 XPF
|6837.90000 IDR
|100 XPF
|13675.80000 IDR
|250 XPF
|34189.50000 IDR
|500 XPF
|68379.00000 IDR
|1000 XPF
|136758.00000 IDR
|2000 XPF
|273516.00000 IDR
|5000 XPF
|683790.00000 IDR
|10000 XPF
|1367580.00000 IDR