10 bin Endonezya rupisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile IDR → XPF çevirin

10000 idr
73 xpf

1.00000 IDR = 0.00731 XPF

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

IDR → XPF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 XPF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / CFP Frangı
1 IDR0.00731 XPF
5 IDR0.03656 XPF
10 IDR0.07312 XPF
20 IDR0.14624 XPF
50 IDR0.36561 XPF
100 IDR0.73122 XPF
250 IDR1.82805 XPF
500 IDR3.65610 XPF
1000 IDR7.31220 XPF
2000 IDR14.62440 XPF
5000 IDR36.56100 XPF
10000 IDR73.12200 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Endonezya Rupisi
1 XPF136.75800 IDR
5 XPF683.79000 IDR
10 XPF1367.58000 IDR
20 XPF2735.16000 IDR
50 XPF6837.90000 IDR
100 XPF13675.80000 IDR
250 XPF34189.50000 IDR
500 XPF68379.00000 IDR
1000 XPF136758.00000 IDR
2000 XPF273516.00000 IDR
5000 XPF683790.00000 IDR
10000 XPF1367580.00000 IDR