50 İsviçre frangından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile XPF → IDR çevirin

50 xpf
7.372,40 idr

1,000₣ XPF = 147,4Rp IDR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → IDR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek148,4260148,4260
Düşük146,5490144,0580
Ortalama147,5085146,7812
Değişim0.06%1.95%
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1 XPF → IDR istatistikleri

XPF → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 148,4260, en düşük 146,5490 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 147,5085 oldu. XPF → IDR kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

XPF → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 148,4260, en düşük 144,0580 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 146,7812 oldu. XPF → IDR kurundaki değişiklik 1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

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XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Endonezya Rupisi
1 XPF147,44800 IDR
5 XPF737,24000 IDR
10 XPF1.474,48000 IDR
20 XPF2.948,96000 IDR
50 XPF7.372,40000 IDR
100 XPF14.744,80000 IDR
250 XPF36.862,00000 IDR
500 XPF73.724,00000 IDR
1000 XPF147.448,00000 IDR
2000 XPF294.896,00000 IDR
5000 XPF737.240,00000 IDR
10000 XPF1.474.480,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / CFP Frangı
1 IDR0,00678 XPF
5 IDR0,03391 XPF
10 IDR0,06782 XPF
20 IDR0,13564 XPF
50 IDR0,33910 XPF
100 IDR0,67820 XPF
250 IDR1,69551 XPF
500 IDR3,39102 XPF
1000 IDR6,78204 XPF
2000 IDR13,56408 XPF
5000 IDR33,91020 XPF
10000 IDR67,82040 XPF