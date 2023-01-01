روبية إندونيسية إلى فرنك سويسري

تحويل IDR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
7291 xpf

1.00000 IDR = 0.00729 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:49 UTC
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IDR إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.62481.438831.661470.963218.3245
1GBP1.1524711.22845102.1311.65811.914671.1100621.1171
1USD0.93810.814034183.13771.349751.55860.903517.19
1INR0.01128350.009791390.012028210.01623510.01874730.01086750.206765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / فرنك الـ CFP
1 IDR0.00729 XPF
5 IDR0.03646 XPF
10 IDR0.07291 XPF
20 IDR0.14582 XPF
50 IDR0.36455 XPF
100 IDR0.72911 XPF
250 IDR1.82276 XPF
500 IDR3.64553 XPF
1000 IDR7.29106 XPF
2000 IDR14.58212 XPF
5000 IDR36.45530 XPF
10000 IDR72.91060 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الروبية الإندونيسية
1 XPF137.15400 IDR
5 XPF685.77000 IDR
10 XPF1371.54000 IDR
20 XPF2743.08000 IDR
50 XPF6857.70000 IDR
100 XPF13715.40000 IDR
250 XPF34288.50000 IDR
500 XPF68577.00000 IDR
1000 XPF137154.00000 IDR
2000 XPF274308.00000 IDR
5000 XPF685770.00000 IDR
10000 XPF1371540.00000 IDR