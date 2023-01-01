الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك سويسري

تحويل CZK إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٤٨٬٨٨٣ xpf

1.00000 CZK = 4.88826 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:12 UTC
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CZK إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.066288.65991.438841.664510.967418.2448
1GBP1.15411.23035102.311.660361.920771.1163821.0537
1USD0.93790.812777183.1551.34951.561160.907317.112
1INR0.01127910.009774240.012025710.01622870.01877410.01091090.205784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / فرنك الـ CFP
1 CZK4.88826 XPF
5 CZK24.44130 XPF
10 CZK48.88260 XPF
20 CZK97.76520 XPF
50 CZK244.41300 XPF
100 CZK488.82600 XPF
250 CZK1222.06500 XPF
500 CZK2444.13000 XPF
1000 CZK4888.26000 XPF
2000 CZK9776.52000 XPF
5000 CZK24441.30000 XPF
10000 CZK48882.60000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الجمهورية التشيكية كورونا
1 XPF0.20457 CZK
5 XPF1.02286 CZK
10 XPF2.04572 CZK
20 XPF4.09144 CZK
50 XPF10.22860 CZK
100 XPF20.45720 CZK
250 XPF51.14300 CZK
500 XPF102.28600 CZK
1000 XPF204.57200 CZK
2000 XPF409.14400 CZK
5000 XPF1022.86000 CZK
10000 XPF2045.72000 CZK