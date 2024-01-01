Чешские кроны в тихоокеанские франки

Сконвертируйте CZK в XPF по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ₣4,701 XPF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к XPF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XPF
1 CZK в XPFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,74504,8130
Низкий4,65474,6547
В среднем4,70654,7412
Изменение0.08%-0.98%
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Соотношение 1 CZK к XPF

За последние 30 дней максимальный курс CZK к XPF составил 4,7450, а минимальный — 4,6547. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7065. Изменение курса CZK к XPF в процентном соотношении составило 0.08.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к XPF составил 4,8130, а минимальный — 4,6547. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,7412. Изменение курса CZK к XPF в процентном соотношении составило -0.98.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Тихоокеанский франк
1 CZK4,70091 XPF
5 CZK23,50455 XPF
10 CZK47,00910 XPF
20 CZK94,01820 XPF
50 CZK235,04550 XPF
100 CZK470,09100 XPF
250 CZK1 175,22750 XPF
500 CZK2 350,45500 XPF
1000 CZK4 700,91000 XPF
2000 CZK9 401,82000 XPF
5000 CZK23 504,55000 XPF
10000 CZK47 009,10000 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Чешская крона
1 XPF0,21273 CZK
5 XPF1,06363 CZK
10 XPF2,12725 CZK
20 XPF4,25450 CZK
50 XPF10,63625 CZK
100 XPF21,27250 CZK
250 XPF53,18125 CZK
500 XPF106,36250 CZK
1000 XPF212,72500 CZK
2000 XPF425,45000 CZK
5000 XPF1 063,62500 CZK
10000 XPF2 127,25000 CZK