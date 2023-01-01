فورنت مجري إلى فرنك سويسري

تحويل HUF إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٣٬٠٨١ xpf

1.00000 HUF = 0.30815 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:37 UTC
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HUF إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86821.067288.71141.439121.661530.9632518.3212
1GBP1.1518111.2292102.1781.657581.913751.1094821.1023
1USD0.937050.813537183.12541.34851.55690.902617.1675
1INR0.01127250.009786870.0120310.01622250.01872960.01085830.206525

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / فرنك الـ CFP
2000 HUF616.29800 XPF
5000 HUF1540.74500 XPF
10000 HUF3081.49000 XPF
15000 HUF4622.23500 XPF
20000 HUF6162.98000 XPF
30000 HUF9244.47000 XPF
40000 HUF12325.96000 XPF
50000 HUF15407.45000 XPF
60000 HUF18488.94000 XPF
100000 HUF30814.90000 XPF
150000 HUF46222.35000 XPF
200000 HUF61629.80000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Hungarian Forint
1 XPF3.24518 HUF
5 XPF16.22590 HUF
10 XPF32.45180 HUF
20 XPF64.90360 HUF
50 XPF162.25900 HUF
100 XPF324.51800 HUF
250 XPF811.29500 HUF
500 XPF1622.59000 HUF
1000 XPF3245.18000 HUF
2000 XPF6490.36000 HUF
5000 XPF16225.90000 HUF
10000 XPF32451.80000 HUF