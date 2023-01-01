1 فرنك سويسري إلى فورنت مجري

تحويل XPF إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1 xpf
3 huf

1.00000 XPF = 3.15985 HUF

Mid-market exchange rate at 02:50
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.352318.27420.92383.2190.8074281.546671.3707
1 SGD0.739481113.51340.68255661.53890.5970781.143731.01361
1 ZAR0.0547220.074000510.05050954.553910.04418410.08463690.0750074
1 EUR1.08341.4650819.7983190.15950.87471.675661.48502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFP الفرنك

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XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Hungarian Forint
1 XPF3.15985 HUF
5 XPF15.79925 HUF
10 XPF31.59850 HUF
20 XPF63.19700 HUF
50 XPF157.99250 HUF
100 XPF315.98500 HUF
250 XPF789.96250 HUF
500 XPF1579.92500 HUF
1000 XPF3159.85000 HUF
2000 XPF6319.70000 HUF
5000 XPF15799.25000 HUF
10000 XPF31598.50000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / فرنك الـ CFP
2000 HUF632.94000 XPF
5000 HUF1582.35000 XPF
10000 HUF3164.70000 XPF
15000 HUF4747.05000 XPF
20000 HUF6329.40000 XPF
30000 HUF9494.10000 XPF
40000 HUF12658.80000 XPF
50000 HUF15823.50000 XPF
60000 HUF18988.20000 XPF
100000 HUF31647.00000 XPF
150000 HUF47470.50000 XPF
200000 HUF63294.00000 XPF